Крючков: над Евпаторией сработала система ПВО при попытке обстрела ВСУ

По словам советника главы Республики Крым Олега Крючкова, в небе над Евпаторией была слышна работа систем ПВО.

Крючков уточнил, что три взрыва раздались в районе села Уютное. Несмотря на это, ВКС РФ надёжно защищают Крым.

"В Евпатории, предположительно, сработала система ПВО. Крым под надежной защитой", — написал Крючков в своём Telegram-канале.

Telegram-канал Readovka также сообщил о словах очевидцев, которые слышали взрывы в районе Евпатории, подтверждающие, что украинские военные пытались обстреливать территории РФ.

Накануне, 18 августа, Крючков проинформировал о сработавших системах ПВО над Керчью.