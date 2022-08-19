По словам советника главы Республики Крым Олега Крючкова, в небе над Евпаторией была слышна работа систем ПВО.
Крючков уточнил, что три взрыва раздались в районе села Уютное. Несмотря на это, ВКС РФ надёжно защищают Крым.
"В Евпатории, предположительно, сработала система ПВО. Крым под надежной защитой", — написал Крючков в своём Telegram-канале.
Telegram-канал Readovka также сообщил о словах очевидцев, которые слышали взрывы в районе Евпатории, подтверждающие, что украинские военные пытались обстреливать территории РФ.
Накануне, 18 августа, Крючков проинформировал о сработавших системах ПВО над Керчью.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Польша принимает активное участие в украинском конфликт, заявил депутат.