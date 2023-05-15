Юрист Хаминский объяснил, что изменится после введения поправок в закон о животных

0:41 Your browser does not support the audio element. Общество

Юрист Александр Хаминский высказался о поправках в законодательстве, которые помогут урегулировать вопрос о бездомных животных. Зоозащитник уверен, что данный законопроект поможет чётко устанавливать ответственных лиц и контролировать численность животных.

Фото: takprosto.cc/

Хаминский сообщил, что установка строгих рамок для владельцев домашних животных способна снизить размножение бездомных животных, в частности собак. Юрист уверен: если власти страны всерьёз возьмутся за этот вопрос, то бродячих животных станет намного меньше и уменьшатся случаи нападения собак на людей. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

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