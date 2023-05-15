Уфимцы замучили львёнка ради фотосессий: крайняя степень истощения и раны

0:44 Your browser does not support the audio element. Общество

В Уфе "предприимчивые" бизнесмены устраивали фотосессии с маленьким львёнком и чуть не убили животное. Когда у Симбы появились раны и она оказалась на грани истощения, решили её продать.

Фото: vk-know-how.ru

"Контрольную закупку" животного у уфимцев провёл специалист Росприроднадзора. Животное конфисковали.

"У Симбы рваная рана на голове, повреждена лапа, крайняя степень истощения из-за недоедания, но главное выявилось в ходе проведённого обследования — у Симбы панлейкопения кошек — вирусная болезнь, характеризующаяся высокой контагиозностью", — цитируют специалистов "Вести Подмосковья"

Сейчас Симба проходит лечение. Львёнка перевезли из Уфы в Клинцы.

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