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Сочинские грибники нашли исхудавших верблюдов в сафари-парке: ели траву с землёй

Общество

Сочинские грибники наткнулись на верблюдов в ужасающем состоянии. Исхудавшие и голодные животные содержатся в закрытом сафари-парке. По словам очевидцев, несчастные есл остатки травы прямо с землёй и тянулись через забор к листьям деревьев.

Сочинские грибники нашли исхудавших верблюдов в сафари-парке: ели траву с землёй

Как рассказали сочинцы, наткнулись на забор сафари-парка они случайно. По их словам, животные толпились у забора, потому что только за ним были листья и трава. Возле верблюдов не было поилок и кормушек.

"Несчастные создания пытались последний листик с дерева ухватить за оградой. Они с землёй прямо траву ели. Ветку им протянули, они съели прямо с корой", — рассказали очевидцы Телеканалу "360". — У меня самой есть животные и я знаю, как животные должны выглядеть и что это означает, когда они в таком состоянии".

Сочинцы тут же разослали информацию по местным пабликам в Сети, что вызвало большой резонанс. По словам очевидцев, ходят слухи, что сафари-парк построен незаконно и по этому поводу идут суды.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Наталия Красовская
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