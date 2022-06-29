Сочинские грибники нашли исхудавших верблюдов в сафари-парке: ели траву с землёй

Сочинские грибники наткнулись на верблюдов в ужасающем состоянии. Исхудавшие и голодные животные содержатся в закрытом сафари-парке. По словам очевидцев, несчастные есл остатки травы прямо с землёй и тянулись через забор к листьям деревьев.

Как рассказали сочинцы, наткнулись на забор сафари-парка они случайно. По их словам, животные толпились у забора, потому что только за ним были листья и трава. Возле верблюдов не было поилок и кормушек.

"Несчастные создания пытались последний листик с дерева ухватить за оградой. Они с землёй прямо траву ели. Ветку им протянули, они съели прямо с корой", — рассказали очевидцы Телеканалу "360". — У меня самой есть животные и я знаю, как животные должны выглядеть и что это означает, когда они в таком состоянии".

Сочинцы тут же разослали информацию по местным пабликам в Сети, что вызвало большой резонанс. По словам очевидцев, ходят слухи, что сафари-парк построен незаконно и по этому поводу идут суды.