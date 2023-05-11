Слуцкий: ситуация с георгиевскими ленточками в Катаре не имеет ничего общего с политикой

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Лидер фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий прокомментировал ситуация с георгиевскими ленточками на груди болельщиков сборной России по дзюдо в Катаре, сообщает EADaily.

Фото: pixabay.com

Напомним, накануне Дня Победы на чемпионате мира по дзюдо, проходящем в Катаре, разгорелся скандал. Организаторы соревнование попросили снять георгиевские ленточки, которые болельщики сборной России прикрепили к себе на грудь как дань памяти погибшим советским солдатам. А когда россияне послали организаторов "куда подальше", их вывели с трибун, запретив впредь посещать мировое первенство.

Леонид Слуцкий расставляет акценты. По его словам, между Россией и Катаром в настоящее время развиваются "теснейшие двусторонние отношения", а сама ситуация с георгиевскими ленточками не имеет никакого отношения к политике. Это внутреннее дело Международной федерации дзюдо, которая является организатором соревнований.

"Некрасивый шаг, очевидно, запрограммированный". — подчеркнул депутат.

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