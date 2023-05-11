Жители Приморья предпочитают останавливаться в Москве в гостиницах, а не в квартирах

0:48 Your browser does not support the audio element. Туризм

Жители Приморья, планирующие летний отдых в Москве, чаще всего отдают предпочтение не квартирам, а гостиницам, пишет vostokmedia.com.

Фото: pixabay. com

Приморцам больше нравится отдыхать в столичных гостиницах, судя по их комментариям в соцсетях. Они утверждают, что популярные сегодня "квартиры посуточно" в Москве — это всегда сюрприз, причём чаще всего неприятный.

"В Москве любят дурить — в объявлении — квартира посуточно, а по факту комната с клопами в коммуналке", — написал один из пользователей города Уссурийска.

Жители Приморья утверждают, что в гостиницах обычно чище и спокойнее. Главное здесь — удачное местоположение отеля, ведь если недалеко метро, то проблем с перемещением по городу точно не будет.

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