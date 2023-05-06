Маргарита Симоньян опубликовала пост со сравнением жизни патриотов и оппозиционеров в России.
Главред RT разместила в своём Telegram-канале публикацию с намёком об опасностях, подстерегающих патриотически настроенных активистов.
"Вот все говорят, как опасно быть в России оппозиционером. А вы в России патриотом быть пробовали вообще?" — гласит текст поста.
Ранее сообщалось, что писатель Захар Прилепин в результате покушения получил минно-взрывное ранение, контузию лёгких, множественные переломы и ушибы.
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Центральный депозитарий Казахстана начал принудительную сегрегацию финансовых инструментов российских и белорусских инвесторов.