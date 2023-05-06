Быть патриотом в России опаснее, чем оппозиционером, считает Симоньян

0:37 Your browser does not support the audio element. Общество

Маргарита Симоньян опубликовала пост со сравнением жизни патриотов и оппозиционеров в России.

Фото: ru.sputnik.kg

Главред RT разместила в своём Telegram-канале публикацию с намёком об опасностях, подстерегающих патриотически настроенных активистов.

"Вот все говорят, как опасно быть в России оппозиционером. А вы в России патриотом быть пробовали вообще?" — гласит текст поста.

Ранее сообщалось, что писатель Захар Прилепин в результате покушения получил минно-взрывное ранение, контузию лёгких, множественные переломы и ушибы.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Взорвали Захара Прилепина