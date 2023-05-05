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ФОМ: 80 процентов россиян хорошо оценивают работу Путина

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Общество

Подавляющее большинство граждан РФ (80 процентов) полагают, что Владимир Путин хорошо справляется со своими обязанностями на посту президента. Главе государства доверяют 77 процентов соотечественников. Таковы результаты опроса, проведённого Фондом "Общественное мнение".

Исследование показало, что восемь процентов россиян не доверяют Путину, а 11 процентов респондентов затруднились ответить на соответствующий вопрос.

Еженедельное репрезентативное анкетирование проводили среди лиц в возрасте старше 18 лет в 53-х российских субъектах.

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Автор Светлана Куркина
Светлана Куркина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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