ФОМ: 80 процентов россиян хорошо оценивают работу Путина

0:41 Your browser does not support the audio element. Общество

Подавляющее большинство граждан РФ (80 процентов) полагают, что Владимир Путин хорошо справляется со своими обязанностями на посту президента. Главе государства доверяют 77 процентов соотечественников. Таковы результаты опроса, проведённого Фондом "Общественное мнение".

Исследование показало, что восемь процентов россиян не доверяют Путину, а 11 процентов респондентов затруднились ответить на соответствующий вопрос.

Еженедельное репрезентативное анкетирование проводили среди лиц в возрасте старше 18 лет в 53-х российских субъектах.

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