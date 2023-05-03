Прилепин об атаке дронов на Кремль: Фиолетовая — это последняя линия

0:51 Your browser does not support the audio element. Общество

Писатель Захар Прилепин прокомментировал атаку беспилотников на Кремль и рассказал о красных, жёлтых и фиолетовых линиях.

Фото: https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/1922981/pub_5d8e263b0ce57b00ada19de8_5d8e37a5118d7f00b1c75634/scale_1200

Сопредседатель партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" напомнил о стишке про охотника и фазана, помогающем запоминать последовательность цветов радуги.

"После красной линии идёт оранжевая, за ней жёлтая, потом зелёная, затем голубая, переходящая в синюю. И, наконец, фиолетовая", — написал литератор в своём Telegram-канале.

Он объяснил особенности последней линии цветового спектра.

"Фиолетовая — это последняя линия. Её можно переходить спокойно. Потому что к этому моменту всё всем фиолетово", — объяснил Прилепин.

Писатель предположил, что Россия движется именно в данном направлении.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Момент атаки дрона над Московским Кремлем