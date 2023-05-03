Писатель Захар Прилепин прокомментировал атаку беспилотников на Кремль и рассказал о красных, жёлтых и фиолетовых линиях.
Сопредседатель партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" напомнил о стишке про охотника и фазана, помогающем запоминать последовательность цветов радуги.
"После красной линии идёт оранжевая, за ней жёлтая, потом зелёная, затем голубая, переходящая в синюю. И, наконец, фиолетовая", — написал литератор в своём Telegram-канале.
Он объяснил особенности последней линии цветового спектра.
"Фиолетовая — это последняя линия. Её можно переходить спокойно. Потому что к этому моменту всё всем фиолетово", — объяснил Прилепин.
Писатель предположил, что Россия движется именно в данном направлении.
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