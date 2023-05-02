Иосиф Пригожин считает, что в смерти Юдашкина вслед за Зайцевым есть мистика

1:11 Your browser does not support the audio element. Общество

Продюсер Иосиф Пригожин назвал уход из жизни двух культовых российских модельеров - Валентина Юдашкина и Вячеслава Зайцева - мистикой, ведь оба мэтра покинули этот мир в разницей всего в два дня.

Иосиф Пригожин рассказал, что был знаком с Юдашкиным с 1988 года, и именно он помог тогда ещё начинающему модельеру продать свою первых коллекцию за "бешеные деньги".

Продюсер назвал Юдашкина легендой и поистине "потрясающим человеком", уход которого стал огромной утратой для его близких, друзей и поклонников.

Пригожин рассказал, что борьба кутюрье с болезнью была долгой и мужественной, и всем, кто знал Юдашкина, будет его очень не хватать.

"У нас было два культовых персонажа: Зайцев и Юдашкин… Я даже не знаю, с кем их можно сравнить. Их уход с интервалом в два дня — это мистика", — сказал Пригожин в беседе с "МК".

Продюсер признался, что даже не может себе представить, что чувствовал Юдашкин в последнее время, понимая, что с ним происходит и изо всех сил борясь за жизнь.

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