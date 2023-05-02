Жители Воткинска возмущены горами неубранного мусора в городе

0:44 Your browser does not support the audio element. Общество

Жители Воткинска не в первый раз жалуются на на то, что с площадок для сбора мусора вывоз отходов происходит очень редко.

Как пишет udm-info.ru, в самом центре города стоят переполненные мусорные контейнеры. Рядом с ними красуются кучи отходов, вывалившиеся из баков, на которые радостно сбегаются бродячие животные и крысы.

Местные жители жалуются на бездействие чиновников, которые даже не пытаются решить эту проблему, и признаются, что не представляют, как им дальше жить рядом с горами мусора.

"Мусорки вообще не убирают. А крысы там пешком ходят!", — написала одна из местных жительниц в соцсетях.

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