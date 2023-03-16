Центр Владивостока задыхается от мусора и смрада

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Управляющие Владивостока компании снова не справились со снегом. Вероятно, из-за того, что метель пришла уже в середине марта, "коммунальщики" посчитали, что он сам растает и не нужно его убирать. Но погода играла с ними злую шутку и теперь таявший снег замерз и вновь превратился во льду на территориях перед домами, что мешает машинам, собирающим мусор, сообщает vostokmedia.com.

По заполненности контейнеров, мусор не вывозился уже очень долго - отходы вываливаются из баков и складируются рядом. Пакеты от крупных магазинов, ящики от пиццы и другие емкости для мусора износят ужасный запах, который распространяется по району, заставляя людей дышать через шарф, перчатки или воротник.

Такой мусор может стать источником заразы, которую могут распространять ночные вороны, собаки, кошки и крысы.

Поэтому управляющим компаниям необходимо быстро очистить проезды к мусорным контейнерам у домов и освободить центр города от этого вонючего мусора.