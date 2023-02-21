Жители Челябинска испугались, увидев гроб среди мусора на улице Кузнецова в Советском районе. Об этом пишет kursdela.biz.
По информации издания, горожане сообщили о "зловещей" находке в одном из пабликов. Как пояснили жители, неподалёку от мусорных баков расположена школа, а также Дворец творчества.
"Выглядит жутковато", — поделился один из комментаторов.
Ещё один житель Челябинска пошутил, что гроб мог кому-то не подойти по размеру.
Кроме того, в городских соцсетях обнародовали видеоролик, где видно, как два человека принесли гроб к мусорке в тёмное время суток. В региональном МВД пока не комментировали этот инцидент.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Манёвр России с поставками палладия обернётся для США неожиданными проблемами. А вернее, уже оборачивается, хоть и "манёвра"-то пока никакого не было.