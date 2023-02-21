Жителей Челябинска испугал гроб возле мусорного бака: "Выглядит жутковато"

0:47 Your browser does not support the audio element. Общество

Жители Челябинска испугались, увидев гроб среди мусора на улице Кузнецова в Советском районе. Об этом пишет kursdela.biz.

По информации издания, горожане сообщили о "зловещей" находке в одном из пабликов. Как пояснили жители, неподалёку от мусорных баков расположена школа, а также Дворец творчества.

"Выглядит жутковато", — поделился один из комментаторов.

Ещё один житель Челябинска пошутил, что гроб мог кому-то не подойти по размеру.

Кроме того, в городских соцсетях обнародовали видеоролик, где видно, как два человека принесли гроб к мусорке в тёмное время суток. В региональном МВД пока не комментировали этот инцидент.