Глава НАК Кабанов: война уже давно идёт по всей территории России

1:06 Your browser does not support the audio element. Общество

Остановить террористические атаки украинских боевиков на территорию России можно только с помощью скорейшего выполнения всех целей спецоперации, заявил председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.

"Война уже давно идёт по всей территории нашей страны: почти каждый день обстрелы, диверсии и теракты, БПЛ падают в Московской области", — перечисли он в своём Telegram-канале.

Но если простые россияне готовы помогать армии и преодолевать западные ограничения ради безопасности страны, "представители "высшего общества" и их вассалята" продолжают заботиться о своём кармане, отметил Кабанов.

"Безграничная жадность части представителей элиты, их цинично-безразличное отношение к нашей стране и к нам, её гражданам, по сути ещё хуже, чем вредительство и предательство", — подчеркнул чиновник.

В условиях боевых действий проявления коррупции должны быть приравнены к "государственной измене", и карать преступников нужно невзирая на заслуги и занимаемое положение, резюмировал он.

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