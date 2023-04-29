Царьград проводит онлайн-марафон по многополярному миру и СВО

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24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию, которая стала переломным моментом в истории. Решительность Москвы в защите национальных интересов на деле, а не на словах, означает конец однополярной эпохи.

Последующие экономические санкции и кража наших иностранных активов показали всему миру, что с Америкой нельзя иметь дела, сообщает "Царьград".

Теперь нам нужно понять, как будет выглядеть новый мир. Эту проблему мы будем решать в субботу, 29 апреля, в ходе международного онлайн-марафона, посвященного обсуждению концепции многополярности и ее воплощения. Дискуссия начнется в 7:00 утра и продлится до вечера. Трансляция будет доступна на сайте Царьграда.