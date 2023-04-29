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"Дрон - маленькая цель": почему пропустили атаку БПЛА в Севастополе

3:43
Происшествия

Украинский БПЛА атаковал резервуар нефтебазы в Казачьей бухте Севастополя в районе рыбного порта. Возник пожар на площади 1000 кв. м., пожарные службы (более 20 экипажей и пожарный поезд) тушат его и не допускают распространения на другие резервуары с горючим.

"Дрон - маленькая цель": почему пропустили атаку БПЛА в Севастополе

На место ЧП выехал губернатор, оперативно сообщивший об атаке в своем Телеграм-канале и заявивший "гражданским объектам ничего не угрожает".

Также в администрации города морской славы отметили, что "не планируют эвакуировать жителей района" — угроз для них нет (нефтебаза далеко, а замеры вредных частиц в воздухе не показали опасного превышения).

Как отмечает Federalcity, БПЛА якобы "шел над Казачьей бухтой с юго-востока, со стороны мыса Фиолент". Кроме того, на нефтебазу прибыли сотрудники кинологической службы — проверить, не упало ли (и не заложено ли) иной взрывчатки на нефтебазе.

"Президенту России сообщили о ЧП несмотря на ранний час" — пишут источники в соцсетях (атака произошла около 4:20 ночи).

"В целом в Крыму спокойно, хотя украинцы пытаются разогнать панику в чатах — но без толку. А еще пугают объявленным Владимиром Зеленским в интервью Yle "захватом Крыма в рамках контрнаступления, но Крым окружили кучей линий обороны" — пишут жители полуострова.

"Да вот у меня сейчас на балконе, вот я сейчас на него (пожар) смотрю, тут недалеко до него. Я перед ним стою. Пожарные приехали моментально… Жизнь идет своим ходом, тушат" — пишут севастопольцы.

"Горит один резервуар (да, такой апокалиптичный вид от одной емкости). Локация далеко от жилого сектора, поэтому люди не пострадали. Сейчас пожарные защищают другие резервуары, чтобы огонь не распространился. Предварительно — БЛА, предварительно — с моря (над городом его не слышали). Ущерба топливоснабжению Севастополя/Крыма нет, топлива достаточно" — пишут в Телеграм-проекте "БЧН".

Как могли пропустить БПЛА в Севастополе?

"Увы, но даже хваленый "Железный купол" в Израиле сбивает не все. Мелкий БЛА — это не ракета, не самолет и не снаряды РСЗО/бомбы, даже для эшелонированный ПВО это сложная цель (чтобы закрыть всё - нужны "Панцири", ЗУшки, караулы со стрелковкой (пулеметами) или сплошное РЭБ-поле, но тогда ляжет вся связь вообще. Впрочем, в Крыму стараются именно так, как описано выше — здесь люди понимающие, их системы ПВО у городов не пугают, а успокаивают" — рассказывают эксперты.

"Чтобы исключить такие прилеты — нужно либо отодвигать границы бывшей Украины к Польше, либо чтобы Украина перестала существовать вовсе, сжечь её войска, ликвидировать" — заключают они.

"Оборонять одинаково все невозможно, и даже несистемные, но регулярные налеты рано или поздно, но дадут результат" — отмечает блогер Несмиян.

"На Украине скачут и разгоняют перемогу до неба. Главное уже известно к этому часу — никто из людей не пострадал. Надо помнить, что провалы на фронте заставляют врага убивать мирное население и удваивать теракты. Чем больше провалов — тем больше нужно медийной перемоги: взрывов, убийств, поджогов. Именно с помощью терактов западные спецслужбы хотят заставить Кремль пойти на мирные переговоры на условиях Киева" — добавляет блогер Светлана Кучумова, напоминая "их цель — твоя паника".

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Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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