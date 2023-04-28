Юрист Дмитрий Безделин рассказал гражданам о том, что справление нужды в неположенных местах может грозить административным штрафом или арестом сроком на 15 суток. Он отметил: несмотря на то, что прямого закона об этом нет, но региональным законом субъекта может быть установлена.
Безделин сообщил, очевидцам походов нарушителей в туалет во дворах жилых домов стоит делать фото и видео нарушения и сообщать об этом в полицию. Об этом сообщает Газета.Ru.
"Действия гражданина могут быть расценены как мелкое хулиганство, что влечёт наложение штрафа или административный арест на срок до пятнадцати суток", — сказал юрист.
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