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Юрист: в России отсутствует ответственность за вред, нанесённый домашними животными

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Зоосфера

Уже несколько лет в России растёт число случаев нападений животных на людей. Это связано с тем, что в стране практически не наказывают хозяев, заявил юрист Александр Хаминский.

Юрист: в России отсутствует ответственность за вред, нанесённый домашними животными

Он отметил, что существующие законы не позволяют штрафовать за содержание в квартирах даже львов, тигров, рысей и крокодилов. К тому же, владельца животного тяжело наказать, если его питомец причинить вред окружающим.

"Сегодня в России фактически отсутствует ответственность за вред, нанесенный дикими животными, содержащимися в домашних условиях", — пояснил Хаминский в интервью Общественной Службе Новостей.

Юрист уверен, что у нерадивых хозяев нужно конфисковывать диких животных, а самих владельцев подвергать административному аресту.

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Домашние животные: особенности психологии
Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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