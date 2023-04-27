Уже несколько лет в России растёт число случаев нападений животных на людей. Это связано с тем, что в стране практически не наказывают хозяев, заявил юрист Александр Хаминский.
Он отметил, что существующие законы не позволяют штрафовать за содержание в квартирах даже львов, тигров, рысей и крокодилов. К тому же, владельца животного тяжело наказать, если его питомец причинить вред окружающим.
"Сегодня в России фактически отсутствует ответственность за вред, нанесенный дикими животными, содержащимися в домашних условиях", — пояснил Хаминский в интервью Общественной Службе Новостей.
Юрист уверен, что у нерадивых хозяев нужно конфисковывать диких животных, а самих владельцев подвергать административному аресту.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
ВСУ несут большие потери под Артёмовском.