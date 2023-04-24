В Госдуму внесли законопроект о штрафе до 500 тысяч рублей за рекламу сексуальных услуг

0:41 Your browser does not support the audio element. Общество

Члены Заксобрания Петербурга внесли в Госдуму проект закона, предусматривающего введение штрафа в размере до 500 тысяч рублей за рекламу сексуальных услуг. Речь идёт, в частности, о размещении в общественных местах рекламы секс-услуг с предложениями о знакомствах и времяпрепровождении с указанием контактов. С текстом документа можно ознакомиться в электронной базе Госдумы России.

Авторы инициативы полагают, что для граждан штраф должен составлять от 20 до 50 тысяч, для юридических лиц — от 100 до 500, а для должностных — от 50 до 100 тысяч рублей.

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