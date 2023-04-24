Правительство внесло в Госдуму законопроект в рамках совершенствования налогового администрирования

Кабмин РФ внёс на рассмотрение депутатов Госдумы проект закона с изменениями налогового законодательства. В документе содержатся в том числе новации, ориентированные на совершенствование налогового администрирования.

Специалисты Минфина разработали законопроект в рамках реализации ключевых направлений налоговой политики на период с 2022-го по 2024-й год. Авторы инициативы предлагают сделать возможным производство подакцизных товаров в процессе реализации региональных инвестпроектов. Речь идёт об этане, жидкой стали и сжиженном углеводородном газе.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.