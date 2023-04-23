Депутат Госдумы РФ Вассерман: российские школы "перезагрузят" на советский манер

1:01 Your browser does not support the audio element. Общество

Лишение российских школ воспитательной функции привело к росту конфликтных ситуаций между учениками, которые часто заканчиваются трагически.

Эта ситуация требует срочного вмешательства властей, уверен член комитета Государственной Думы по просвещению Анатолий Вассерман.

Отказ от воспитания в школах привёл к тому, что естественное соперничество среди подрастающего поколения принимает опасные формы, пояснил он в интервью интернет-изданию "Подмосковье Сегодня". И простого наличия психологов в штате учебного заведения недостаточно.

"В советское время это было официально провозглашено одной из целей школы, и они добивались неплохих результатов. Когда воспитание будет возвращено в список задач школы, тогда количество детских конфликтов резко уменьшится", — заявил парламентарий.

Он добавил, что сейчас этот вопрос обсуждают депутаты Госдумы и специалисты Министерства просвещения РФ.

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