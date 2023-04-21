Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-Байрам

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Президент России Владимир Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-Байрам. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Глава государства отметил вклад верующих в патриотическое воспитание подрастающего поколения. По мнению президента, мусульмане с глубоким уважением относятся к многовековым российским традициям.

Путин также высоко оценил вклад представителей Ислама в успех специальной военной операции. Президент пожелал верующим успехов, здоровья и всего наилучшего.