Президент России Владимир Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-Байрам. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Глава государства отметил вклад верующих в патриотическое воспитание подрастающего поколения. По мнению президента, мусульмане с глубоким уважением относятся к многовековым российским традициям.
Путин также высоко оценил вклад представителей Ислама в успех специальной военной операции. Президент пожелал верующим успехов, здоровья и всего наилучшего.
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