Треть москвичей хотела бы попасть на место своего начальника

1:01 Your browser does not support the audio element. Общество

Примерно треть москвичей (33%) призналась, что могли бы делать работу вместо своего начальника, если бы возникла такая необходимость. О результатах проведённого "Работой.ру" опроса пишут "Вести Подмосковья".

Однако подавляющее большинство респондентов — 67% — полагают, что помощь их начальству не требуется, оно и само нормально делает свою работу. Причины отказа занимать место своего руководителя москвичи называют разные: отсутствие необходимого опыта, нежелание руководить другими, и даже восхищение начальником, у которого есть чему поучиться.

При этом больше половины опрошенных — 58% — заявили, что знают, как улучшить организацию работы в компании. 38% респондентов считают, что могут сделать это лучше своих нынешних начальников, а 31% опрошенных отметили, что в новаторских начинаниях их поддержит коллектив, что немаловажно для грамотного руководителя.

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