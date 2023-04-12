Астролог Шалёва: в четверг легче всего добиться повышения

1:37 Your browser does not support the audio element. Непознанное

Астролог Ирина Шалёва назвала самый благоприятный день недели для того, чтобы просить у руководства на работе повышение.

Как сообщает Москва 24, каждым днём недели управляет определённая планета. Используя влияние той или иной планеты можно увеличить вероятность удачного исхода различных событий, отмечает астролог.

По словам Шалёвой, отличным днём, в который можно пробовать продвигаться по карьерной лестнице, является четверг. Дело в том, что именно этому дню покровительствует Юпитер — планета удачи и социальной реализации. В четверг астролог рекомендует проводить рабочие совещания, устраиваться на новую работу, заключать важные сделки, а также разговаривать с начальством о повышении. Кроме того, в это время можно начинать новые дела и решать глобальные вопросы.

Также в этот день можно проводить важные презентации, выступать на публике, планировать путешествия, получать новые знания и даже обращаться в госорганы. Во всём этом Юпитер будет благоприятствовать, подчеркивает астролог.

Шалёва рассказала и о том, что в четверг не следует делать. Так, в этот день недели не стоит ссориться, спорить и выяснять отношения. Также лучше воздержаться от критики других людей и не сплетничать. В четверг Юпитер имеет свойство увеличивать негативные эмоции. Лучше в этот день сосредоточиться на делах, которые должны привести к достижению цели, заключила эксперт.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Четверг День Юпитера