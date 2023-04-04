Астролог Шустина: Львы и Весы смогут наладить личную жизнь в апреле

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Астролог Евгения Шустина рассказала, какие знаки зодиака уже в этом месяце смогут наладить свою личную жизнь.

Как сообщает Москва 24, в апреле 2023 года у некоторых знаков зодиака появится возможность наладить свою личную жизнь. По словам астролога, второй весенний месяц многим принесёт хорошие новости, сообщает Москва 24.

"Наконец-то начнут появляться плоды тех усилий, которые вы прикладывали в конце прошлого — начале этого года", — рассказала Шустина.

В отличие от остальных знаков зодиака у Львов и Весов на первый план в апреле выйдет личная жизнь. Они будут заняты романтическими отношениями.

Весам следует иметь в виду, что в их жизни начался период отстаивания своих позиций. Обычно этот знак зодиака часто уступает своим партнёрам, однако сейчас ему захочется, чтобы его интересы тоже учитывались, отмечает Шустина.

Львы в этом месяце особенно будут нуждаться во внимании и любви. По словам астролога, у представителей этого знака будет возможность пофлиртовать с кем-то в апреле. Если Львы уже состоят в отношениях, то им следует добавить в свою жизнь романтики и свиданий без повода. Одиноким Львам астролог рекомендует отвечать на внимание со стороны противоположного пола.

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