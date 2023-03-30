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Астролог Шалева: личный гороскоп ребёнка поможет родителям лучше его понять

1:27
Гороскопы

Астролог Ирина Шалева заявила, что индивидуальный гороскоп ребёнка поможет родителям ответить на некоторые вопросы и лучше понять его. Она уверяет, что натальная карта станет ключом для понимания и выхода из кризисных ситуаций.

Астролог Шалева: личный гороскоп ребёнка поможет родителям лучше его понять

В ней будут прописаны особенности характера ребёнка, сильные и слабые стороны, а также способности, которые стоит развивать. В будущем эти знания помогут родителям создать лучшие условия для успеха в занятиях.

"Личный гороскоп подскажет, каким школьным предметам стоит уделять особое внимание, в какие кружки и спортивные секции лучше отдать детей ", — заявила астролог в беседе с  Москвой 24.

Более того, родители смогут спросить у астролога о причинах плохого поведения детей. Если он ленится и не хочет учиться, часто болеет, по каким причинам у него не складываются отношения со сверстниками.

Кроме этого, из личного гороскопа можно узнать, как выстроить с детьми доверительные отношения и найти с ними общий язык. Также он подскажет, на чём сделать упор в воспитании детей.

"Ведь часто бывают ситуации, что детям нравится заниматься, например, музыкой, и данные для этого у него есть, но из-за неподходящего преподавателя результатов нет", — сообщила Шалева.⁣⁣

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Автор Анастасия Зоткина
Анастасия Станиславовна Зоткина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
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