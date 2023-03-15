Астролог: стиль в одежде можно подобрать по натальной карте

2:24 Your browser does not support the audio element. Красота

Чтобы стать успешным, можно обратиться к натальной карте и узнать, как одеваться для привлечения внимания окружающих. Астролог Татьяна Стрельцова рассказала некоторые "фишки".

Необходимо построить свою натальную карту в астроконструкторе онлайн и посмотреть, на какой знак приходится асцендент.

Как сообщает Москва 24, если он в Овне, то человеку предпочтительней выбирать красные и чёрные цвета в гардеробе. Металлические аксессуары также приветствуются. Если асцендент попал на знак Тельца, то все натуральные оттенки (бежевые, коричневые, зелёные) помогут ему стать уверенней. На шее должны быть либо цепочки, либо платки.

"Удачная цветовая гамма при асценденте в Близнецах — голубой и белый. Им отлично подойдут джинсы, футболка или рубашка, кроссовки и бейсболка в таких тонах. Если асцендент в Раке, лучше использовать белый, голубой, глубокий синий, зелёный и молочный цвета", — приводит слова астролога источник.

Для людей с асцендентом во Льве удачными цветами будут бордовый, красный, оранжевый и жёлтый, а стиль необходимо выбирать гламурный, с бриллиантами и мехами.

Асцендент в Деве: чёрный, серый, коричневые цвета в сочетании с минимализмом и элегантностью.

Асцендент в Весах: нежно-голубой, розовый цвет, пастель, элегантность и утонченность.

Если асцендент выпал на знак Скорпиона, то чёрный, бордовый и красный должны стать фаворитами. Стиль при этом может быть милитари или с отсылкой в готику.

"Людям с асцендентом в Стрельце стоит выбирать одежду красного цвета, коричневого, фиолетового или фуксии. Удачный стиль — ковбойский, жокейский или этнический", — рассказала Стрельцова.

При асценденте в Козероге лучше будет использовать чёрный, серый и синий, а в Водолее — неоновый, белый, голубой и металлик. При этом стиль может быть как кэжуал, так и унисекс. При асценденте в Рыбах в гардеробе должны присутствовать синий, цвет морской волны и бирюзовый, одежда должны быть свободного кроя, заключила астролог.

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