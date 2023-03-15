Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Шойгу в ходе переговоров обсудил с министром обороны США инцидент с американским беспилотником
Лауреат Госпремии СССР считает, что олигархи должны вернуть присвоенные деньги народу: Справедливо будет
МК: военные лётчики ВКС РФ проинформировали о деталях падения БПЛА MQ-9 Reaper ВВС США в Чёрное море
Россию на европейском рынке нефти успешно заменили другие страны: кто стал бенефициаром ухода РФ с рынка ЕС
Детскому омбудсмену Тюменской области хотят предоставить денежное поощрение
Audi RS E-Tron GT Project 513/2 переносит атмосферу прототипа в шоу-рум
Ясновидящая рассказала, как работает астрология: не всё в мире подаётся нашему пониманию
Кашеварова о конфискации у бойцов СВО купленной за свой счёт техники: "Отжимают последнее"
F1 и Red Bull продадут гоночный симулятор за 120 000 долларов - больше, чем большинство настоящих автомобилей

Астролог: стиль в одежде можно подобрать по натальной карте

2:24
Красота

Чтобы стать успешным, можно обратиться к натальной карте и узнать, как одеваться для привлечения внимания окружающих. Астролог Татьяна Стрельцова рассказала некоторые "фишки".

Астролог: стиль в одежде можно подобрать по натальной карте

Необходимо построить свою натальную карту в астроконструкторе онлайн и посмотреть, на какой знак приходится асцендент.

Как сообщает Москва 24, если он в Овне, то человеку предпочтительней выбирать красные и чёрные цвета в гардеробе. Металлические аксессуары также приветствуются. Если асцендент попал на знак Тельца, то все натуральные оттенки (бежевые, коричневые, зелёные) помогут ему стать уверенней. На шее должны быть либо цепочки, либо платки.

"Удачная цветовая гамма при асценденте в Близнецах — голубой и белый. Им отлично подойдут джинсы, футболка или рубашка, кроссовки и бейсболка в таких тонах. Если асцендент в Раке, лучше использовать белый, голубой, глубокий синий, зелёный и молочный цвета", — приводит слова астролога источник.

Для людей с асцендентом во Льве удачными цветами будут бордовый, красный, оранжевый и жёлтый, а стиль необходимо выбирать гламурный, с бриллиантами и мехами.

Асцендент в Деве: чёрный, серый, коричневые цвета в сочетании с минимализмом и элегантностью.

Асцендент в Весах: нежно-голубой, розовый цвет, пастель, элегантность и утонченность.

Если асцендент выпал на знак Скорпиона, то чёрный, бордовый и красный должны стать фаворитами. Стиль при этом может быть милитари или с отсылкой в готику.

"Людям с асцендентом в Стрельце стоит выбирать одежду красного цвета, коричневого, фиолетового или фуксии. Удачный стиль — ковбойский, жокейский или этнический", — рассказала Стрельцова.

При асценденте в Козероге лучше будет использовать чёрный, серый и синий, а в Водолее — неоновый, белый, голубой и металлик. При этом стиль может быть как кэжуал, так и унисекс. При асценденте в Рыбах в гардеробе должны присутствовать синий, цвет морской волны и бирюзовый, одежда должны быть свободного кроя, заключила астролог.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Новый газовый хаб для "одумавшейся" Европы предложили создать в Калининграде

РФ могла бы создать новый газовый хаб в Калининградской области, к которому в дальнейшем сможет подключиться "одумавшаяся" Европа, заявил Вострецов.

В РФ предложили перенести взорванный "Северный поток" в Калининград. Для "одумавшейся" Европы
Fighterbomber опубликовал видео пролёта Су-27 возле американского беспилотника MQ-9
Опубликовано видео пролёта Су-27 возле беспилотника MQ-9
США введут войска на Украину, чтобы спасти Киев — публицист Херш
Сергей Лавров шокирован произошедшим на концерте Верки Сердючки
Версии: зачем военкоматы сейчас рассылают повестки Ольга Лебедева Мобильник, компьютер и интернет: технологии родом из СССР Дмитрий Соколов Ведя войны, Россия наступает на одни и те же грабли Сергей Лебедев
"Чёрная мамба" захватила украинских боевиков
Повестки в военкомат: вторая волна мобилизации или другое
Мнение американцев относительно помощи Киеву после инцидента с МQ-9 может измениться
Мнение американцев относительно помощи Киеву после инцидента с МQ-9 может измениться
Последние материалы
Шойгу в ходе переговоров обсудил с министром обороны США инцидент с американским беспилотником
Астролог: стиль в одежде можно подобрать по натальной карте
Лауреат Госпремии СССР считает, что олигархи должны вернуть присвоенные деньги народу: Справедливо будет
16 марта: такое недавнее рабство, запрет псевдонаук и референдум в Крыму
МК: военные лётчики ВКС РФ проинформировали о деталях падения БПЛА MQ-9 Reaper ВВС США в Чёрное море
Россию на европейском рынке нефти успешно заменили другие страны: кто стал бенефициаром ухода РФ с рынка ЕС
Детскому омбудсмену Тюменской области хотят предоставить денежное поощрение
Audi RS E-Tron GT Project 513/2 переносит атмосферу прототипа в шоу-рум
Ясновидящая рассказала, как работает астрология: не всё в мире подаётся нашему пониманию
Рыбы, рожденные 16 марта, уравновешивают мир
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников