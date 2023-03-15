Ясновидящая рассказала, как работает астрология: не всё в мире подаётся нашему пониманию

1:15 Your browser does not support the audio element. Общество

Хотя астрологию и называют многие лженаукой, но определённые моменты в мире объяснить логически невозможно. Некоторые люди наотрез отказываются признавать, что звёзды и планеты как-то влияют на ход их жизни, ведь астрологию нельзя пощупать и увидеть, но это вовсе не значит, что её не существует, сообщает биоэнерготерапевт, таролог и ясновидящая Галина Янко.

Некоторые вещи вокруг нас влияют на людей больше, чем некоторым хочется верить. Астрология — это неточная наука, которая опирается на время, дату и место рождения человека, изучает планеты и созвездия. Невозможно не отметить, что Девы, например, ворчливы и любят критиковать, Близнецы невероятно харизматичны, а Тельцы обожают комфорт и не готовы с ним расставаться.

"Разумеется, все люди разные, но общие черты у одинаковых знаков видно невооружённым взглядом. И этот феномен нельзя объяснить с точки зрения логики. Астрология имеет право на существование, ведь некоторым людям просто сложно осознать, что не всё в этом мире поддаётся нашему пониманию", — сказала Янко Общественной Службе Новостей.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.