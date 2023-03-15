Астролог: в день рождения можно запрограммировать личный год на успех

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Астролог Натали Старовойтова объяснила россиянам, какие действия необходимо предпринять в день рождения, чтобы запрограммировать личный год на успех.

Как сообщает Москва 24 со ссылкой на эксперта, в первую очередь в праздничный день нужно сохранять хорошее настроение. Специалист порекомендовала перестать наводить порядки и проводить много времени на кухне.

"Чем меньше напряжения будет в эту знаковую дату, тем легче пройдёт весь год", — считает Старовойтова.

Она также посоветовала заранее придумать план проведения дня рождения. Главным ориентиром должны стать личные желания, мечты и предпочтения именинника, указала эксперт.

Кроме того, астролог подчеркнула: если человек в свой праздник поймает момент, когда Солнце встанет в тот же градус, в котором оно находилось во время его появления на свет, тогда весь год будет сопровождаться приятными впечатлениями, успехами в работе и семейной жизни. Старовойтова добавила, что именно в этот период необходимо загадать желание.