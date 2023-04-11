Московские школьники будут участвовать в танцевальном киберспортивном турнире

0:51 Your browser does not support the audio element. Общество

В столице начался прием заявок для участия в киберспортивном танцевальном турнире на симуляторе Just Dance. Соревнования пройдут в формате "один на один". Предусмотрены две возрастные группы: 10-13 лет и от 14 лет.

"13 мая в столице пройдет киберспортивный турнир среди учащихся образовательных организаций Москвы, участники которого будут соревноваться на танцевальном симуляторе Just Dance. Мероприятие состоится в столичной "КиберШколе", регистрация на него уже стартовала и продлится до 30 апреля включительно", — сообщает пресс-служба Департамента образования и науки Москвы.

Турнир организован московским центром "Патриот.Спорт". Подать заявку можно на сайте центра.