Апексимова шокирована организацией работы пункта отбора на службу по контракту

1:11 Your browser does not support the audio element. Общество

Заслуженная артистка России и директор Театра на Таганке Ирина Апексимова заявила, что была шокирована уровнем организации работа пункта по отбору на контрактную службу в армии. Это было приятным удивлением.

Руководитель московского Театра на Таганке Ирина Апексимова рассказала о своих впечатлениях после посещения пункта сбора на военную службу по контракту в Москве. Она отметила, что сотрудники этого пункта хорошо знают своё дело, а сама Апексимова гордится россиянами, которые выбирают службу Родине по контракту.

"Я даже немного шокирована от того, как здесь все нормально, потрясающе организовано, — заявила артистка МК. — Здесь нет какой-то безумной толпы. Люди знают, куда они идут, люди спокойно себя чувствуют".

Артистка отметила, что Россия — это страна мужественных и настоящих мужчин. Ранее такую же высокую оценку работы единого городского пункта отбора на контрактную службу в армии высказали заслуженный артист России Сергей Векслер и телеведущий Владимир Соловьёв.

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