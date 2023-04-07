"Одноклассники" организуют эксклюзивные прямые трансляции матча за первенство чемпионата мира по шахматам — 2023.
Как сообщили в пресс-службе соцсети, россияне смогут в онлайн-формате понаблюдать за игрой шахматистов Яна Непомнящего и Дин Лижэня. Комментировать мероприятие будут известные гроссмейстеры.
Матч стартует в воскресенье, 9 апреля, в Астане. Трансляции появятся в сообществе "Формула шахмат", их можно будет посмотреть до 1 мая.
Пользователям "Одноклассников" также предложили прикрепить тематические рамки на аватар, чтобы поддержать спортсменов. Они находятся в специальном приложении под названием "Волшебные рамки".
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