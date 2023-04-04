Канделаки высмеяла страшилки Запада про РФ: Российская реальность куда страшнее

0:52 Your browser does not support the audio element. Общество

Тина Канделаки прокомментировала новости иностранных СМИ о том, что в России начали отбирать паспорта у чиновников и представителей элит.

Исполняющая обязанности директора телеканала ТНТ высмеяла попытку Запада напугать россиян перспективой построения нового "железного занавеса".

Ранее Тина Канделаки прокомментировала новость об аресте Дональда Трампа.

"В Financial Times вышла статья, в которой живописуются ужасы кровавого режима — отъем паспортов у чиновников и элиты", — написала телеведущая в своём Telegram-канале.

Она рассказала, как на самом деле обстоят дела в высших кругах российского общества.

"Мы же знаем, что российская реальность куда страшнее, и на самом деле не только паспорта отбирают, а еще и сажают на цепь", — объяснила звезда ТВ.

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