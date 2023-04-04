Лайма Вайкуле восхищена мальчиком в детсаде, который хочет бить русских

Певица Лайма Вайкуле вовсе не осуждает оголтелую русофобию, которая сегодня царит в её родной Латвии.

Об этом артистка рассказала в интервью Ксении Собчак. Вайкуле также выступает за то, чтобы всех русскоязычных детей отдавали в латышские детсады.

"Самая большая ошибка в Латвии была в 90-х годах. Должны были детсады бесплатные быть для русскоговорящих. У меня был музыкант, у которого в семье говорили по-русски. Он отдал своего малыша в детский сад, через три месяца он говорит: мы пойдем сейчас во двор русских бить. Надо было открыть садики, сегодня все бы говорили на латышском", — цитирует певицу "ПолитНавигатор".

Она также поддерживает запрет на въезд для граждан РФ. Вайкуле опасается, что в страну приедут беженцы, которые хотят устроить в Латвии госпереворот. Она сожалеет о том, что когда-то ходатайствовала за российских артистов, поддержавших российскую спецоперацию, потому что она "наивный добрый человек".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Виталий Милонов — о фестивале Лаймы Вайкуле и "предателях" из шоу-бизнеса