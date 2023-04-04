Владимир Путин наградил Владлена Татарского орденом Мужества посмертно

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении военного корреспондента Владлена Татарского (Максима Фомина) орденом Мужества посмертно.

Военкор погиб в результате теракта в петербургском кафе "Патриот" в минувшее воскресенье.

"За мужествo и отвагу, проявленные при исполнении профессиoнального долга, наградить орденом Мужества Фoмина Максима Юрьевича (Владлена Татарского) — военного корреспoндента (посмертно)", — говорится в указе на Официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее Pravda.Ru писала о теракте в Санкт-Петербурге. В кафе "Патриот" проходил творческий вечер военкора. Татарскому подарили бюст, начинённый взрывчаткой, а после прогремел взрыв. Подозреваемой стала Дарья Трепова. Знакомые девушки рассказали, что незадолго до трагедии у неё появились большие деньги и она планировала уехать на Украину. На допросе Трепова признала, что лично пронесла бомбу в заведение.

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