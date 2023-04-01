Протоиерей Артемий Владимиров заявил, что Си Цзиньпин просил в России убежища, но ему отказали

0:58 Your browser does not support the audio element. Общество

На телеканале "Спас" протоиерей Артемий Владимиров рассказал о необычной реакции Си Цзиньпина на фильм "Чебурашка".

Известный православный проповедник заявил, что Си Цзиньпин попросил политическое убежище в России после просмотра кинокартины "Чебурашка", однако ему отказали.

Ранее сообщалось, что Китай прислал в Россию специалистов для тотального отключения YouTube.

Батюшка отвечал на вопрос мальчика Тимофея, который просил совета, как помирить рассорившихся родителей. Отец Артемий объяснил ребёнку, что духовный код русской нации кроется в фильме "Чебурашка". Он также отметил интерес главы Китая к данному фильму.

Фрагмент выступления священника опубликовал Telegram-канал "Осторожно, новости".

Протоиерей пошутил, что Си Цзиньпину отказали в предоставлении убежища из-за стратегического партнёрства России и Китая.

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