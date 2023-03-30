Китай прислал в Россию специалистов для тотального отключения YouTube

1:14 Your browser does not support the audio element. Россия

Россия готовится к тотальной блокировке видеосервиса YouTube. И в этом ей должны помочь эксперты из Китая.

В Москву прибыла команда из 41 китайского эксперта, которая занимается киберугрозами. Таким образом подтверждается информация СМИ о более предметном сотрудничестве российских и китайских спецслужб, о котором могли договориться на своей встрече Владимир Путин и Си Цзиньпин.

Telegram-канал "Октагон" сообщает, что вместе с российскими коллегами китайские специалисты будут осуществлять анализ и готовить дорожную карту по полной блокировке YouTube на территории России. Для этого задействуют часть технологий от "великой китайской firewall", а остальное возьмут из российских и белорусских разработок.

Ожидается, что полная блокировка YouTube станет возможной уже в четвёртом квартале 2023 года, после чего начнётся такая же активная работа по блокировке всех разновидностей VPN, позволяющих обходить первоначальный блок. Пилотным проектом может заниматься "Ростелеком", а потом к нему в случае успеха подключатся частные и полугосударственные провайдеры.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Почему нет ничего ужасного в отключении YouTube?