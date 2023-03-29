Экс- сотрудникам мэрии Новосибирска смягчили наказание за хищение 52 квартир

1:04 Your browser does not support the audio element. Общество

Бывшему начальнику комитета по жилищным вопросам мэрии Новосибирска Светлане Стыниной и её экс-заместителю Андрею Гудченко апелляционная инстанция смягчила приговор. Сообщается, что по одному из эпизодов прошёл срок давности.

Напомним, конце декабря 2022 года Центральный районный суд Новосибирска признал экс-чиновников мэрии виновными в мошенничестве. Бывший начальник комитета по жилищным вопросам мэрии Стынина, её заместитель Гудченко совершили 52 эпизода хищения жилья. За это они получили по 3,5 года условно. Также на них наложили штраф в размере 500 тысяч рублей.

Однако обвиняемые своей вины не признали и отправили иск в апелляционный суд, который пересмотрел дело и сократил штраф Стыниной на сто тысяч рублей. А Гудченко был освобождён от наказания из-за того, что у дела истёк срок давности. Об этом передаёт Сиб.фм.

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