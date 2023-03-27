Россиян будут автоматически информировать о взятых на их имя кредитах или микрозаймах

1:23 Your browser does not support the audio element. Россия

Уже скоро россиян могут начать автоматически информировать о взятых на их имя микрозаймах и кредитах. Соответствующий законопроект подан в Госдуму.

В Государственную Думу внесён законопроект, разработанный партией "Новые люди". В нём говорится о необходимости автоматически информировать россиян по поводу взятых на их имя кредитах и микрозаймах. Данное информирование может осуществляться путём уведомлений через портал "Госуслуги".

Авторы законопроекта считают, что кредитные и микрофинансовые организации должны будут сообщать заёмщикам по поводу заключения договоров потребительских кредитов и микрозаймов. В первую очередь, это необходимо для защиты от разного рода мошенников, которые берут кредиты на чужие паспорта. Впоследствии люди вынуждены возвращать эти денежные суммы или сталкиваться с жёсткими штрафными санкциями и запретом на выезд из страны.

Чаще всего кредиты на чужие паспорта берутся после кражи документов. Однако паспортные данные можно раздобыть и через разного рода утечки баз данных, так что сам паспорт для этого физически красть не нужно. Онлайн-займы оформляются без визита в контору именно путём передачи паспортных данных через интернет.

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