В Госдуме предложили создать "белый" реестр артистов, которые поддерживают СВО

0:46 Your browser does not support the audio element. Общество

Депутаты Государственной Думы от "Справедливой России" Николай Бурляев и Дмитрий Гусев направили в парламент предложение о создании "белого" списка артистов. В него войдут те исполнители, которые поддерживают проведение спецоперации.

По мнению авторов инициативы, в реестр должны войти "артисты, музыканты и деятели культуры, которые по зову сердца выступают в зоне проведения СВО, а также помогают военным". Им планируют вручать звания "заслуженный" и "народный", а также государственные награды.

Соответствующие письма также были направлены в Минкультуры и Минобороны. По мнению депутатов, составлять "белый" список артистов нужно с учётом мнения этих двух ведомств.

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