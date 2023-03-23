Двум омичам вынесли приговор за убийство с гвоздодёром

1:24 Your browser does not support the audio element. Общество

В областном суде Омска вынесли приговор двум местным жителям 17 и 23 лет, которые обвиняются в убийстве жителя Тары.

4 августа 2021 года фигуранты дела проникли в дом погибшего, будучи в состояния алкогольного опьянения. Повредив имущество, они увидели свет в ангаре, где жил их знакомый, и направились туда.

"Во время общения между омичами вспыхнул конфликт, итогом которого стало убийство. 23-летний злоумышленник взялся за гвоздодёр и до смерти избил им жильца ангара. Затем на мотоблоке потерпевшего омич вывез его тело в лес. Там мужчина попытался сжечь тело омича, чтобы замести следы убийства", — сообщает gorod55.ru.

Затем 23-летний участник убийства похитил имущество убитого на сумму порядка 20 тыс. рублей и документы на машину.

Омичи признали свою вину. Старшего фигуранта дела суд приговорил к 10 годам колонии строгого режима, а 17-летнего к 120 часам исправительных работ. Первому также положено выплатить дочери убитого мужчины 100 тыс. рублей в качестве компенсации.

Договор не вступил в силу и может быть обжалован, сообщили в прокуратуре.

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