В посёлке Тигровый Приморского края произошёл инцидент: супруги убили дикого кота. Полиция региона разбирается с деталями произошедшего.
Отмечается, что 77-летний мужчина установил на крыше дома капкан. В конце января в него попал амурский кот. Животное включено в Красную книгу. Сожительница мужчины вывесила труп кота на заборе и опубликовала фото в соцсетях. Случившееся вызвало общественный резонанс.
Как пишет zr.media, женщина испугалась последствий: сожгла тело животного и удалила фотографию. Однако следственно-оперативная группа занялась произошедшим, изъяла останки кота для экспертизы.
Выяснилось, что жители посёлка действительно убили животное. Виновыне понесут ответственность в соответствии с законодательством РФ.
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