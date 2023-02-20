Полиция Приморского края устанавливает детали инцидента с убийством редкого животного

0:56 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В посёлке Тигровый Приморского края произошёл инцидент: супруги убили дикого кота. Полиция региона разбирается с деталями произошедшего.

Отмечается, что 77-летний мужчина установил на крыше дома капкан. В конце января в него попал амурский кот. Животное включено в Красную книгу. Сожительница мужчины вывесила труп кота на заборе и опубликовала фото в соцсетях. Случившееся вызвало общественный резонанс.

Как пишет zr.media, женщина испугалась последствий: сожгла тело животного и удалила фотографию. Однако следственно-оперативная группа занялась произошедшим, изъяла останки кота для экспертизы.

Выяснилось, что жители посёлка действительно убили животное. Виновыне понесут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

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