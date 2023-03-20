Сроки починки PlayStation в России резко выросли — ждать приходится от двух месяцев

1:24 Your browser does not support the audio element. Общество

Многочисленные владельцы игровой приставки PlayStation в России столкнулись с неожиданными проблемами. Сроки ремонта оборудования резко увеличились.

Хотя по закону в России на устранение недостатков техники отводится не более полутора месяцев, в настоящий момент сроки ремонта игровой приставки PlayStation выросли до двух и более месяцев. Это связано с тем, что из-за введения санкционного режима вырос период доставки запасных частей для японской техники.

"Известия" пишут о том, что эти сроки увеличились только в авторизованных сервисах центрах (АСЦ) компании Sony. Если же владелец игровой приставки понесёт её к какому-нибудь другому мастеру, тот может взяться отремонтировать технику прямо в день обращения, однако качество этого ремонта может быть сомнительным. У таких мастеров возможности гораздо меньше, чем у работников АСЦ.

В целом, сроки ремонта PlayStation зависят от наличия комплектующих. Если каких-то деталей не хватает, то придётся ждать их поступления из Японии Кроме того, имеется и проблема нескольких вариантов консолей, которые внешне друг от друга не отличаются. Но внутри компоновка деталей различная, поскольку корпорация Sony, что называется, проводила работу над ошибками.

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