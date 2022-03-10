Компании Nintendo и Sony решили приостановить поставки своей продукции в РФ.
Как сообщает японское издание The Nikkei, компания Nintendo отменила поставки в РФ игровых приставок Nintendo Switch, а также программного обеспечения. Такое решение принято "из-за продолжающихся неурядиц в логистике и отсутствия способов оплаты".
Сообщается, что компания уже приостановила работу своего интернет-магазина в РФ, поскольку платежный оператор перестал принимать российские рубли.
По информации телеканала CNBC, компания Sony также не будет продавать свои консоли PlayStation в РФ. Как уточнил представитель подразделения видеоигр, компания приостановила поставки всего программного и аппаратного обеспечения в страну. PlayStation Store также больше не будет доступен для российских геймеров. В компании заявили, что приостановка продаж в РФ связана с событиями на Украине.
"Sony Interactive Entertainment присоединяется к мировому сообществу в призыве к миру в Украине”, — говорится в сообщении компании.
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