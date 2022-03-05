Эксперт назвал вынужденной приостановку поставок продукции Samsung в РФ

Samsung не намерен уходить с российского рынка, заявил председатель Совета ТПП по развитию потребительского рынка Александр Борисов, комментируя Pravda.Ru решение южнокорейской компании о приостановке поставок продукции в РФ.

"Я считаю, что это такое решение вынужденное, промежуточное. И неслучайно они заявляют именно о том, что это временная приостановка, тем самым давая понять, что они не собираются уходить с рынка", — сказал эксперт.

Он отметил, что на российском рынке смартфонов южнокорейская продукция занимает 30%. По мнению Борисова, Samsung не пожелает отдавать эту долю конкурентам.

Эксперт отметил, что Южной Корее удалось вывести своих поставщиков из-под действия вводимых США антироссийских санкций.

"Корейцы, насколько я помню, недавно добились даже специального решения американской комиссии по прямым продажам на иностранных рынках… решения о том, что на их поставщиков санкции не распространяются", — сказал Борисов.

Он предположил, что приостановка поставок продукции южнокорейского бренда продлится до момента установки дополнительных новых маршрутов логистики.

"Здесь речь идёт только о логистических трудностях", — заявил эксперт.

Ранее стало известно о решении Samsung приостановить поставки всей своей продукции в РФ в связи с ситуацией вокруг Украины.

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