В социальной сети "Одноклассники" появилась возможность указать рядом с ником своё настроение. Иконку с уникальным эмодзи-статусом видно не только на странице, но и в комментариях, обсуждениях, уведомлениях, разделе "Друзья", отметили в компании.
"Уже доступны настроения от Анны Седоковой, Ольги Серябкиной, Елены Темниковой и других звёзд", — сообщили в "ОК".
Таким образом можно украсить аккаунт, подчеркнули в корпорации. Её представители добавили, что пользователи способны указать короткое описание эмоций, которое появится при клике на иконку.
"Доступна коллекция из четырёх тематических настроений, которая посвящена премьере сериала СТС "Моя мама — шпион", — сказали в "Одноклассниках".
По их данным, демонстрировать настроение возможно в течение трёх дней. В это время разрешено изменить эмодзи или удалить его, заявили в компании.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Министр экономики Сербии Раде Баста потребовал как можно скорее ввести санкции против России. Объяснил он это огромным давлением, которое испытывает его страна.