В "Одноклассниках" рассказали о новом сервисе "Настроения"

1:00 Your browser does not support the audio element. Общество

В социальной сети "Одноклассники" появилась возможность указать рядом с ником своё настроение. Иконку с уникальным эмодзи-статусом видно не только на странице, но и в комментариях, обсуждениях, уведомлениях, разделе "Друзья", отметили в компании.

"Уже доступны настроения от Анны Седоковой, Ольги Серябкиной, Елены Темниковой и других звёзд", — сообщили в "ОК".

Таким образом можно украсить аккаунт, подчеркнули в корпорации. Её представители добавили, что пользователи способны указать короткое описание эмоций, которое появится при клике на иконку.

"Доступна коллекция из четырёх тематических настроений, которая посвящена премьере сериала СТС "Моя мама — шпион", — сказали в "Одноклассниках".

По их данным, демонстрировать настроение возможно в течение трёх дней. В это время разрешено изменить эмодзи или удалить его, заявили в компании.

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