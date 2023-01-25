"Одноклассники" совместно с Министерством культуры и архивного дела Приморья запустили спецпроект, который познакомит пользователей с историей и легендами Приморского края.
Как пояснили представители социальной сети, с 25 января по 23 февраля в сообществе "Культурное Приморье" россияне смогут узнать о том, какие театры, филармонии, галереи и музеи работают на территории этого региона.
Кроме того, авторы проекта расскажут туристам, как самостоятельно составить маршрут путешествия по Приморскому краю.
Пользователи также смогут поучаствовать в онлайн-квизе и конкурсах, ознакомиться с местными легендами, примерить различные маски с фоном Приморья в сервисе "Моменты" и отправить своим близким стикеры с главными символами региона.
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