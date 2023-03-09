Cyber Security: Австралия требует от России обуздать своих хакеров

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Австралия требует от России пресечь деятельность хакерских групп на своей территории. Если этого не будет сделано, страна готова нанести ответный удар.

Министр внутренних дел Австралии Майкл Пеццулло заявил, что Россия обязана обуздать то большое число хакерских групп, которые проводят атаки по всему миру. По словам главы австралийского МВД, Россия — не правовая страна, и обычные правоохранительные меры здесь неэффективны, как пишет Cyber Security.

"Киберпреступники имеются везде, но наибольшая их плотность в России, и мы призываем российское правительство взять этих хакеров под контроль, — заявил Пеццулло во время выступления на бизнес-саммите в Сиднее. — Мы не собираемся это принимать, не нанося ответные удары".

Большое количество хакеров в России и риск их атак на критически важную инфраструктуру является одной из самых серьёзных угроз национальной безопасности Австралии. Особенно после крупных взломов Medibank и Optus, которые последовали в конце прошлого года. Хакерские атаки не всегда авторизованы властями, либо хакерами могут являться доверенные лица, работающие с государством или даже само государство.

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