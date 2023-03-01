Власти Хакасии заберут деньги на охрану диких животных для ремонта дома Минприроды

0:46 Your browser does not support the audio element. Общество

Правительство Хакасии постановило забрать 2,1 миллиона рублей из бюджета, предусмотренных на охрану диких животных. Средства хотят отправить на капитальный ремонт здания Минприроды в Абакане.

Опубликован соответствующих документ, в которых описаны соответствующие изменения. В постановлении говорится, что денежные средства будут направлены на ремонт здания на Вятника, 4А. Это месторасположение Министерство природных ресурсов и экологии, пишет newkhakasiya.online.

Необходимость выделения дополнительного бюджета связана с подорожанием электротехнических материалов. Средства были получены благодаря экономии денег на госзакупках.

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