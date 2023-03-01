Правительство Хакасии постановило забрать 2,1 миллиона рублей из бюджета, предусмотренных на охрану диких животных. Средства хотят отправить на капитальный ремонт здания Минприроды в Абакане.
Опубликован соответствующих документ, в которых описаны соответствующие изменения. В постановлении говорится, что денежные средства будут направлены на ремонт здания на Вятника, 4А. Это месторасположение Министерство природных ресурсов и экологии, пишет newkhakasiya.online.
Необходимость выделения дополнительного бюджета связана с подорожанием электротехнических материалов. Средства были получены благодаря экономии денег на госзакупках.
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