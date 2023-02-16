Житель Хакасии расстрелял местного рыбака через стены гаража и запугал свидетелей

В конце 2021 года на озере Чёрное в Бейском районе Хакасии мужчина в нетрезвом состоянии пришёл к знакомому бизнесмену, который разводил рыбу в водоёме. Сельчанин был недоволен тем, что его оштрафовали из-за жалобы предпринимателя, поэтому он решил отомстить обидчику и достал из машины оружие.

Более десяти раз мужчина выстрелил по гаражу, где бизнесмен занимался машиной. Предприниматель скончался на месте. Произошедшее увидели три человека, тогда преступник пригрозил и свидетелям. Несмотря на это, об инциденте узнали правоохранительные органы.

В итоге за убийство, угрозы и повреждение имущества жителя села Сабинка в Бейском районе приговорили к восьми годам и семи месяцам колонии строгого режима, сообщает newkhakasiya.online.

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